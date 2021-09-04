خطوة جديدة لمنع طالبان من ملاحقة أعضاء الحكومة السابقة

قامت شركة جوجل الأمريكية بخطوة عقابية ضد حركة طالبان، حتى لا تمكنها من رؤية ما كان أعضاء الحكومة الأفغانية السابقة يقومون به.



ووفق ما ذكرت شبكة آر تي، فقد أغلقت الشركة مؤقتا حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأفغانية السابقة، منعًا لأي تجاوز من طالبان

ونقلت الوكالة عن مصدر أن ممثلي حركة طالبان يحاولون الوصول إلى الرسائل الإلكترونية والوثائق الرقمية المخزنة في الخادم.

وأكدت أن الحديث يدور عن نحو 20 حسابا تابعا لهيئات السلطة الأفغانية، بما في ذلك حسابات وزارات المالية والصناعة والتعليم العالي.

وسيكون اختلاس المعلومات الواردة هناك من شأنه أن يزود طالبان بمعلومات عن أسماء موظفي الإدارات الأفغانية السابقة والوزراء السابقين والشركاء الأجانب المتعاونين معهم.

ولم تؤكد شركة "Alphabet"، وهي صاحبة شركة "جوجل" الأنباء حول إغلاق حسابات الحكومة الأفغانية، معلنة في الوقت ذاته أنها "تتخذ إجراءات مؤقتة من أجل حماية الحسابات المناسبة".

وكانت صحيفة بوليتيكو قد كتبت في 24 أغسطس الماضي أنه سيكون بإمكان مقاتلي حركة طالبان، بعد سيطرتهم على أفغانستان، الوصول إلى قواعد معلومات الحكومة الأفغانية السابقة واستخدام هذه المعلومات لملاحقة الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة في سنوات عمليتها العسكرية في هذا البلد.



وأضافت الصحيفة أن القواعد البيانية للحكومية الأفغانية تضم أيضا معلومات حول المشاريع الممولة من الخارج والأشخاص المرتبطين بهذه المشاريع، والبيانات البيومترية للمواطنين والتقارير الضريبية.