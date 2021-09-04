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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باستثمارات تقدر بـ 800 مليون جنيه..

عشماوي يبحث آليات تنفيذ أول منطقة لوجستية في السويس

صدى البلد

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، والوفد المرافق له، تلبية لدعوة المحافظ وبتوجيهات من الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

ويأتي ذلك لزيارة واستطلاع وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية في بالمحافظة، في ضوء بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والمحافظة؛ لإنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 5 أفدنة وباستثمارات تقدر بـ 800 مليون، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس‪ ‬ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة.

 

وأكد "عشماوي"، أن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة السويس وأنها محافظة واعدة للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية، كما تتميز المحافظة بقربها من العاصمة الإدارية وبالتالي ستكون جاذبة للمطورين والمستثمرين.
 


من جانبه، رحب  اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بزيارة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والوفد المرافق له مؤكدا أن هذه الزيارة تحمل الخير لأهالي المحافظة، حيث من المقرر انشاء مناطق تجارية ولوجيستية في ظل وجود سوق واعد لجذب هذه الاستثمارات.

 

وأضاف أن إنشاء مناطق تجارية سيحدث نقلة نوعية تعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ توفر كافة السلع لأبناء محافظة السويس ،فضلا عن توفير فرص عمل، كما أن المشروع سيساهم في رفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية وأن ذلك يأتي فى إطار توجيه القيادة السياسية نحو بناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي‪ .‬

 

وأشاد اللواء المحافظ بالدور الذي تلعبه وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في توفير كافة السلع التموينية وكذلك تطوير مكاتب السجل التجاري وإنشاء أول مركز إقليمي للعلامات التجارية على مستوى الجمهورية ليكون على أرض محافظة السويس .

 

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