د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

قاد حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، الفراعنة لتحقيق الفوز على أنجولا بهدف نظيف لمحمد مجدى افشة من ضربة جزاء ، فى المباراة التى أقيمت بينهما، على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

وتولى حسام البدرى مسئولية تدريب الفراعنة فى 20 سبتمبر 2019، حيث كانت البداية كانت بمباراة بتسوانا ونجح المنتخب الوطنى فى الفوز بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على ليبريا بنفس النتيجة، وكان التعادل مع كينيا بهدف لمثله ثم التعادل سلبياً مع جزر القمر سبباً فى توجيه أسهم النقد صوب الجهاز الفنى للمنتخب.

واستعاد الفراعنة توازنهم بالفوز على توجو بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، ثم الفوز فى لقاء الإياب خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم غياب عناصر مهمة عن المنتخب مصل محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بكورونا قبل تلك المباراة، ثم تعادل الفراعنة مع كينيا ليضمنوا التأهل للكان.

وبلغ إجمالى مباريات منتخب مصر مع حسام البدرى 8 مباريات، فاز الفراعنة فى 5 مباريات وتعادلوا فى 3 مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة، وسجل لاعبو المنتخب مع البدرى 12 هدفا واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

وعلى الرغم من تعرض البدرى لانتقادات شديدة من جماهير الكرة المصرية بمختلف انتمائها الا ان البدري كتب اسمه بأحرف من نور بين مدربي الدوري المصري على مدار السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ عام 2012، الذي أعاد فيه الأهلي إلى منصة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب دام 4 سنوات.

وقاد البدري فريق الأهلي للعديد من الألقاب، بواقع 3 مرات للدوري المصري ومرة واحدة لكل من كأس مصر والسوبر المحلي، ودوري أبطال أفريقيا والسوبر القاري، بالإضافة إلى المركز الرابع في مونديال الأندية عام 2012.

ويمكن القول، إن البدري توهج بشكل ملحوظ على الصعيد التدريبي في موسم 2017-2018، الذي قاد خلاله الأهلي لتحقيق العديد من الأرقام القياسية، في بطولة الدوري

البدري قاد الأهلي آنذاك للثنائية المحلية "الدوري والكأس" ثم لقب السوبر المحلي، ووصل معه إلى نهائي أبطال أفريقيا قبل الخسارة بفارق هدف وحيد أمام الوداد بطل المغرب.

الأهلي توهج مع البدري في الموسم المذكور، وتسابق لاعبوه لتحطيم الرقم تلو الآخر، سواء على صعيد عدد المسجلين أو الأهداف أو الانتصارات، أو حتى سلسلة التسجيل المتتالية.

وحقق "المارد الأحمر" بقيادة البدري 28 فوزا في البطولة كأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد بتاريخ المسابقة.

وحقق الأهلي رقما خالدا تحت قيادة البدري أيضا، وسجل 21 لاعبا أهدافه وبات أكثر فريق يسجل له لاعبون في تاريخ البطولة.

وجمع بطل مصر آنذاك 88 نقطة، كأكبر عدد من النقاط لفريق واحد في تاريخ البطولة.

وبعيدا عن الأهلي، خاض البدري عددا من التجارب التدريبية، أبرزها مع المريخ السوداني الذي قاده للقب الدوري المحلي عام 2011، بالإضافة إلى فريقي إنبي المصري وأهلي طرابلس الليبي.

وخاض المدرب المصري مهمة تدريبية وحيدة على صعيد المنتخبات، حين قاد "أولمبي الفراعنة" في عام 2013، لكنه فشل في التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.



وعلى صعيد أخر فى السطور التالية نستعرض ماذا يفعل منتخب مصر فى أولى مبارياته بتصفيات كأس العالم..



مونديال 1990: الفوز على ليبيريا 2 /0 سجلهما علاء ميهوب فى الدقيقة 25 ومحمد رمضان فى الدقيقة 44.

مونديال 1994: الفوز على أنجولا بهدف نظيف سجله حسام حسن فى الدقيقة 63.

تصفيات مونديال 1998: الفوز على ناميبيا 7/1 سجلها على ماهر (3 أهداف) فى الدقائق 1 و15 و69، وأحمد حسن فى الدقيقة 11، وإبراهيم حسن فى الدقيقة 34، وحسام حسن (هدفين) فى الدقيقتين 72 و83.

تصفيات مونديال 2002: التعادل السلبى أمام السنغال بملعب (ليبولد سنجور) بالعاصمة داكار.

تصفيات مونديال 2006: الفوز على السودان 3/ 0 سجلها كل من عبد الحليم علي، ومحمد أبوتريكة، ومحمد عبدالوهاب فى الدقائق 6 و53 و88 من زمن اللقاء.

تصفيات مونديال 2010: الفوز على الكونغو الديمقراطية، بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو زكى وأحمد عيد عبدالملك.

تصفيات مونديال 2014: الفوز على موزمبيق، بهدفين دون رد، سجلهما محمود فتح الله ومحمد زيدان.

تصفيات مونديال 2018: الفوز على الكونغو برازفيل بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد صلاح وعبدالله السعيد