العربية اتقسمت نصين|تحقيق عاجل في اصطدام سيارة بـ ترام الإسكندرية

قررت نيابة أول الرمل في الإسكندرية فتح تحقيق في حادث تصادم سيارة ملاكي بترام الإسكندرية، أسفر عن إصابة شخصين وانقسام السيارة الي نصفين.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بتصادم ترام بسيارة في منطقة بولكلى ووجود مصابين.

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وعلى الفور، هرع ضباط مباحث القسم ومسئولو هيئة النقل العام رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم ترام الرمل بسيارة ملاكي "لادا" زرقاء اللون أثناء عبورها القضبان ما أسفر عن انقسام السيارة إلى نصفين وإصابة شخصين من مستقليها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة الترام مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، واخطرت النيابة التحقيقات.