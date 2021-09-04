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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد في 24 ساعة| انتظام امتحانات الدور الثاني في لجان الثانوية.. والمحافظة تعلن شروط المنح الدراسية بالجامعات الأجنبية

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

تعليم الوادي الجديد : انتظام  امتحانات الدور الثاني في كافة لجان الثانوية العامة

قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد،  إن  جميع لجان امتحانات  الدور الثاني للثانوية العامة  انتظمت منذ بدء الامتحانات  صباح اليوم بالاضافة الي ان جميع رؤساء اللجان والملاحظين وصلوا إلى اللجان في المواعيد المحددة، وكذا أسئلة الامتحانات وصلت للجان، طبقا للتوقيتات الموضوعة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الموضوعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى انه تم تجهيز اللجان بكافة الاحتياجات إلى جانب مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع، بالإضافة لتشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتواصل لحظة بلحظة مع غرف العمليات المشكلة بجميع الإدارات التعليمية وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يجري تذليلها على الفور.

 

وأدى 55 طالبا وطالبة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة وذلك أمام 5 لجان بمدن المحافظة الخمس (الخارجة ‐ الداخلة ‐ الفرافرة ‐ باريس ‐ بلاط).

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الوادي الجديد تعلن عن شروط المنح الدراسية للطلاب بالجامعا الأجنبية

الوادي الجديد تعلن عن شروط المنح الدراسية للطلاب بالجامعات الاجنبيه

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن توافر عدد من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأجنبية والخاصة لأبناء المحافظة، وذلك استكمالاً لجهود توفير منح دراسية لطلاب المحافظة.

 

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان صحفي له، اليوم السبت، إن المنح لطلاب الشعبة العلمية قسم العلوم للحاصلين على مجموع تراكمي ٨٣ % فأكثر، وطلاب الشعبة العلمية قسم الرياضيات الحاصلين على مجموع تراكمي ٧٥ % فأكثر.

 

وأوضح الزملوط، أن الشروط العامة للقبول بالجامعات الخاصة طبقًا لبرنامج المنح الدراسية هي اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة المرشح لها على أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة بأحد المدارس الحكومية بالمحافظة للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ م، وألا يكون المتقدم جرى قبوله في تنسيق المرحلة الأولي بالكليات التالية بالجامعات الحكومية وهي الطب البشري طب أسنان العلاج الطبيعي -الصيدلة -الهندسة.

 

وأضاف المحافظ، أن الشروط العامة للقبول بالجامعات الخاصة طبقا لبرنامج المنح الدراسية تتضمن أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد أحد من أفراد أسرته من هذه المنحة أو مثيلاتها في الأعوام السابقة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك الإقرار بالعمل بالوادي الجديد لمدة ٥ سنوات بعد التخرج.

 

وأشار الزملوط، إلى أن التقديم بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية طبقا للمستندات المطلوبة وهي صورة من شهادة إتمام الثانوية العامة أو مستخرج رسمي منها، وصورة من شهادة الميلاد وبحث اجتماعي، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 حتى يوم الثلاثاء 7 سبتمبر الجاري، كما أن الاختيار سيجري طبقًا لأعلى مجموع والحالة الاجتماعية للطالب وعلى الطلاب الذين سيجري اختيار هم التواجد بديوان عام المحافظة للحصول على خطاب الترشح للجامعة.

 

رحلات  لذوي الاحتياجات من أبناء القرى  لمركز حسن حلمي بالخارجه..صور

استقبل مركز "حسن حلمي" لرعاية ذوي الهمم بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، اليوم السبت، رحلات من الأطفال ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من أبناء القرى.

 

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن المركز استقبل اليوم وفدًا من أبناء قرى " شرق بولاق" التابعة لمركز الخارجة للتعرف على الخدمات والبرامج العلاجية والتأهيلية والرياضية المختلفة التي يقدمها المركز.

 

وأضاف الزملوط، أنه كلف الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بضرورة تنظيم رحلات لذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم من مراكز وقرى المحافظة لزيارة المركز للتعرف على خدماتها والاستفادة منها.

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الوادي الجديد تعلن عن شروط المنح الدراسية للطلاب بالجامعا الأجنبية

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