جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول استراتيجيات التدريس .. منتصف سبتمبر

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول استراتيجيات التدريس المختلفة و طرقه وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء و الاربعاء 21، 22 سبتمبر ٢٠٢١ .

ونوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

و أشار المركز الى انه على أعضاء هيئة التدريس المهتمين و الراغبين بالانضمام للدورات التدريبية متابعة الصفحة الرسمية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .