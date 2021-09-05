ماتغلاش على مصر.. تفاصيل تبرع مسنة بإرثها لبناء مركز طبي ضمن مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

" الريف اتغير في عهد الرئيس السيسي، لازم الكل يساعده لتوفير حياة كريمة لكل مواطن، و تبرعت بالأرض لوجه الله وحب الوطن والتجارة مع ربنا دايما كسبانه" بهذه الكلمات البسيطة أوضحت فوزية عبد الرازق، التي تبلغ من العمر ٨٥ سنة، ابنة محافظة المنوفية و متزوجة و مقيمة في قرية المهدية التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، سبب تبرعها بإرثها لبناء مركز طبي ضمن مبادرة حياة كريمة لخدمة أهالي قريتها.

تنفيذ مبادرة حياة كريمة في البحيرة

وتقول: " قبل مبادرة حياة كريمة كانت القرى تعاني من نقص جميع الخدمات المقدمة للمواطنين سواء خدمات صحية أو تعليمية أو أي خدمات أخري، بعد تنفيذ هذه المبادرة بدأ كل مواطن في الريف يشعر بتغيير وتطوير في قريته للأفضل".

وأضافت: "زي ما الدولة تسعى لتوفير الخدمات يجب على كل مواطن مساعدة الدولة في التنفيذ، لذلك قررت التبرع بقطعة أرض زراعية ملكي لإقامة مشروع مركز طبي لخدمة أهالي القرية ".

وتابعت: "الفكرة بدأت عندما بدأ مجلس القرية العرض علي أهالي القرية بالتبرع بقطعة أرض لإنشاء بعض المباني الخدمية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، وبعد ذلك عرضت الأمر على أولادى الجميع رحب بالتبرع بهدف خدمة أهل البلد ومساعدة الدولة في استكمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل الريف المصري".

وتابعت: "أولادي تواصلوا مع المسئولين في مجلس القرية لاستكمال إجراءات التبرع من أجل إنشاء مركز طبي ونقطة إسعاف ومدرسة لخدمة أهالى القرية، وعلى الفور أرسل مجلس القرية لجنة إلي منزلي للانتهاء من عملية التنازل لعدم قدرتي على الذهاب إليهم".

وأعربت الحاجة فوزية عن سعادتها باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و جميع أجهزة الدولة بالريف المصري و البدء في تنفيذ مشروعات خدمية في شتى المجالات والقطاعات.

فيما أكد نجل الحاجة فوزية، على مدى رغبتهم في مساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة التي عادت الحياة لكل سكان الريف المصري.

https://fb.watch/7Per6wQ3bJ/