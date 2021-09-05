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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة السوداني عقب إصابته بـ كورونا: أطلب من الجميع الإسراع بتلقي اللقاح

وزير الصحة السوداني
وزير الصحة السوداني

قال وزير الصحة السوداني، عمر النجيب، إنه يتماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

وكتب وزير الصحة السوداني على فيسبوك: "في نهاية الأسبوع المنصرم إتضح إنني كنت من المخالطين لأحد زملائنا أثناء العمل. وأجرينا الفحوصات فور معرفتنا وقد كانت سالبة للجميع".

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إصابة وزير الصحة السوداني بفيروس كورونا

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وأضاف: "فمنذ بداية الأسبوع شعرت ببعض الأعراض الموحية بالإصابة بفيروس كورونا ؛ أعدت الفحص وكانت النتيجة موجبة هذه المرة اتبعت التعليمات الصحية الصادرة من الزملاء مسئولي مراكز العزل".

وتابع: "اتماثل الآن للشفاء بحمد الله؛ وبفضل التطعيم الذي كنت قد تلقيته مسبقا، وأنا الآن بصحة جيدة وأتابع مع الزملاء سير العمل في الوزارة من مكان الحجر (المنزل) وخاصة ترتيبات حملات التطعيم القومية".

واختتم حديثه قائلا: "أهيب بالجميع للإسراع بتلقي لقاحات الكوفيد حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم".

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس السبت، إصابة وزير الصحة الدكتور عمر النجيب، بفيروس كورونا.


وأكد بيان صادر عن وزارة الصحة، أن الوزير يتبع البروتوكول المخصص للتعامل مع الإصابة بالعزل.


وأشار البيان إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية بعد أن شهدت تراجعا في الأسابيع الماضية.

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 وزارة الصحة السودانية وزير الصحة السوداني عمر النجيب

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