التعليم العالي: مصر لديها قاعدة علمية وتراكم بحثي

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامى باسم وزارة التعليم العالي إن الجامعات الحكومية، تضم أعدادا كبيرة من الباحثين، مشيرا إلى أن مصر لديها قاعدة علمية وتراكم بحثى كبير.

وأضاف عادل عبد الغفار، خلال لقائه عبر خاصية سكايب مع برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أن تصنيف تايمز يعتمد على مجموعة متغيرات أهمها هو إنتاج الجامعة من البحث العلمى المنشور على المستوى الدولى والبيئة التعليمية داخل الجامعة.

و أوضح المتحدث الإعلامى باسم وزارة التعليم العالى، أن جميع شروط تصنيف تايمز ٢٠٢٢ توافرت على ٢٣ جامعة مصرية حكومية، لافتا إلى أن ذلك له دلالة على النمو المضطرد فى عدد الجامعات .

وأكد عادل عبد الغفار، أنه في عام ٢٠١٥ كان تصنيف مصر فى التايمز صفر، ثم ٣ جامعات فى عام ٢٠١٦، مشيرا إلى أن هناك منافسة شريفة بين الجامعات واهتمام بالبحث العلمى والنشر الدولى.