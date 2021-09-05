شهيد العمل.. مصرع عامل إثر انهيار حفرة صرف صحي عليه في سوهاج

لقي عامل ثلاثيني مصرعه إثر انهيار حفرة عليه، أثناء إعماله أعمال الحفر بمشروع لتوصيل مواسيى الصرف الصحي بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، حيث انهارت عليه الرمال ما جعله يستطيع التنفس ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج إشارة من مستشفى جرجا العام، مفادها وصول المدعو (أحمد ع ح ص - 30 سنه - عامل - ويقيم دائرة مركز طهطا)، جثة هامدة، ادعاء انهيار حفرة صرف صحي دائرة مركز جرجا، عليه أثناء فترة عمله.

وأفاد كلاً من:"نجل شقيقة والدته أحمد ف م - 33 سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية، وأدهم ا ا - 27 سنه - عامل - ويقيم دائرة مركز جهينة"، بأنه أثناء أداء المتوفي عمله صحبة الثاني بمشروع حفر لتوصيل مواسير الصرف الصحي عمق 2 متر بناحية منزل دائرة مركز جرجا إنهارت عليه كمية من الرمال؛ ما نتج عنه وفاته، ونفى الأول الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الإختناق، ولا توجد شبهة جنائية.