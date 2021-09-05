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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تصل إلى 18 عاما .. علي جمعة: طفولة الإنسان هي الأطول في الكون

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن أطول فترة طفولة هي طفولة الإنسان قد تصل إلى 18 عاما.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن سبب طول فترة الطفولة للإنسان هي أن هناك آداب كثيرة يجب أن يتعملها فالله خلق البشر للعبادة والعمارة والتزكية.

وأشار إلى أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ" منوها أن ذكر اللغو هنا جاء في سياق العبادة، فالإعراض عن اللغو يعد عبادة للمسلم عليه أن يبتعد عنه حتى يكون متعبدا لله بهذا الإعراض.

معنى اللغو

تحدث الدكتور علي جمعة،عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن اللغو في الحديث، منوها بأن اللغو هو الكلام الباطل الذي لا فائدة منه.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن اللغو في الحديث هو الكلام الباطل الذي ليس فيه إنتاج ولا خير يقدم للناس، فهدفه فقط هو تضييع الوقت.

وأكد أن النبي الكريم ضبط مسألة اللغو في الحديث ، في حديثه الشريف حينما سأله سيدنا معاذ "وهل يؤاخذ الناس على ما يتكلمون، فقال النبي: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟"

واستشهد كذلك بحديث النبي "كل كلام ابن آدم عليه لا له ، إلا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وذكر لله" وما عدا ذلك فهو لغو.

أنواع اللغو


وأشار إلى أن اللغو درجات، ومنه ما يصل إلى درجة الحرام، مثل السخرية والكذب والغيبة والنميمة والشتيمة والسب والفحش وشهادة الزور.

وتابع: ومن اللغو ما هو مكروه وما هو مباح، كأن يتحدث في أمور حياتية لا ذنب فيها، ولم يضيع بسببه منفعة أو خير.

وأكد أن الله تعالى أمرنا بالبعد عن اللغو وهو الكلام المباح الذى لا طائل من وارئه وهو ينطبق على "الشات" في أيامنا، فعلينا أن نبتعد عنه وننشغل بفعل الأعمال الصالحة.

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