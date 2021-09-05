تصفيات المونديال .. موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب البرازيل غريمه التقليدي الأرجنتين اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 .

البرازيل ضد الأرجنتين

تقام مباراة البرازيل ضد الارجنتين اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports Connect بتعليق عصام الشوالي .

ويحتل منتخب البرازيل المركز الأول في جدول ترتيب التصفيات العلامة الكاملة 21 نقطة من 7 مواجهات، في حين جاء منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة .

ويسعي منتخب البرازيل لرد الاعتبار بعد الخسارة المدوية في نهائي بطولة كوبا أمريكا، في حين يحاول الأرجنتين العبور الي قمة المجموعة وتعطيل غريمه التقليدي .

وحقق منتخب البرازيل الفوز في الجولة الماضية علي تشيلي بنتيجة هدف دون رد ونجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز علي بيرو بنتيجة 3-1

وتواجه المنتخبان في 108 مناسبات مختلفة حقق منتخب البرازيل الفوز في 43 لقاء وتعادل في 25 وخسر 40 أمام منتخب الأرجنتين.