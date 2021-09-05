جامعة العريش تشارك في مبادرة شواطئ مصر بلا غرقى

شاركت جامعة العريش بشمال سيناء، في تنفيذ مبادرة "شواطئ مصر بلا غرقى" لحماية المصطافين من الغرق، خاصة أيام ارتفاع الأمواج ووجود تيارات ودوامات مائية.

وأجري أساتذة كلية التربية الرياضية بالجامعة العريش بإجراء اختبارات لعدد من الشباب المتقدمين للعمل كمنقذ في إطار مبادرة "شواطئ مصر بلا غرقى"، التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء

إعداد وتدريب منقذين

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، إنه تم تكليف أساتذة كلية التربية الرياضية بالتحرك للمشاركة في إعداد وتدريب منقذين للعمل على شاطئ العريش، في إطار مبادرة "شواطئ مصر بلا غرقى"، التي تعد من أهم مبادرات هذا الصيف بشمال سيناء.



ونظرا لضرورة العودة لأصحاب الخبرات لتنفيذ هذه المبادرة المجتمعية تم مشاركة جامعة العريش للخبرة الفنية ممثلة فى فريق من أساتذة التربية الرياضية كجهة إشراف.

وإشرف علي الاختبارات للمنقذين اساتذة كلية التربية الرياضية من قسم الرياضات المائية تحت إشراف الدكتور أمير العيادي.