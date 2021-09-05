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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-9-2021 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تقام اليوم الأحد العديد من المنافسات القوية في مختلف القارات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 ، حيث يلعب منتخب مصر امام منافسه الجابون كما تقام مباراة الكلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين في أمريكا اللاتينية. 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-9-2021 والقنوات الناقلة : 

رواندا vs كينيا– 3 مساء

توجوvs ناميبيا– 6 مساء

الجابون vs مصر– 9 مساء - ON Time Sports 1 HD

تصفيات قارة أوروبا 


روسيا البيضاء  vs ويلز– 3 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

أيسلندا vs مقدونيا الشمالية– 6 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

بلغاريا vs ليتوانيا– 6 مساء

ألبانيا vs المجر– 6 مساء

إنجلتراvs أندورا– 6 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

كوسوفو vs اليونان– 8:45 مساء - beIN Sports HD 2 English

إسبانيا vs جورجيا– 8:45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

ألمانيا vs أرمينيا– 8:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

رومانيا vs ليشتنشتاين– 8:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

سويسرا vs  إيطاليا– 8:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

سان مارينو vs بولندا– 8:45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

بلجيكا vs التشيك– 8:45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

أمريكا الجنوبية 
البرازيل vs الأرجنتين– 9 مساء - beIN Sports Connect

الإكوادورvs تشيلي– 11 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

اوروجواي vs بوليفيا– 12 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

باروجواي vs  كولومبيا– 12 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

أمريكا الشمالية 
جامايكا vs بنما– 12 مساء

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