تقام اليوم الأحد العديد من المنافسات القوية في مختلف القارات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 ، حيث يلعب منتخب مصر امام منافسه الجابون كما تقام مباراة الكلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين في أمريكا اللاتينية.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-9-2021 والقنوات الناقلة :
رواندا vs كينيا– 3 مساء
توجوvs ناميبيا– 6 مساء
الجابون vs مصر– 9 مساء - ON Time Sports 1 HD
تصفيات قارة أوروبا
روسيا البيضاء vs ويلز– 3 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
أيسلندا vs مقدونيا الشمالية– 6 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
بلغاريا vs ليتوانيا– 6 مساء
ألبانيا vs المجر– 6 مساء
إنجلتراvs أندورا– 6 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
كوسوفو vs اليونان– 8:45 مساء - beIN Sports HD 2 English
إسبانيا vs جورجيا– 8:45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2
ألمانيا vs أرمينيا– 8:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
رومانيا vs ليشتنشتاين– 8:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
سويسرا vs إيطاليا– 8:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
سان مارينو vs بولندا– 8:45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
بلجيكا vs التشيك– 8:45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
أمريكا الجنوبية
البرازيل vs الأرجنتين– 9 مساء - beIN Sports Connect
الإكوادورvs تشيلي– 11 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
اوروجواي vs بوليفيا– 12 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
باروجواي vs كولومبيا– 12 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
أمريكا الشمالية
جامايكا vs بنما– 12 مساء