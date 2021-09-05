أبرز تصريحات الرئيس السيسي.. يناشد المواطنين بضرورة التطعيم ضد كورونا.. والـ 100 مليار جنيه اللي كنا بنحلم بيها مجتش لحد دلوقتي

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قافلة " أبواب الخير “ قائلا: ”يارب زيد وبارك وأنصر بلدنا كلها في مصر والعالم"، ووجه كل الشكر للعاملين والمشاركين في تلك الفاعلية، والجهد اللي بيتعمل على مستوى السنوات الماضي .. وربنا يكرمهم ويزدهم.

تعطي 40 كيلو لبن.. السيسي: منح المواطن ماشية وأبقار لإنتاج الحليب هيفرق معاه

قال الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية صندوق تحيا مصر لأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية في إطار احتفالية أبواب الخير، أن هناك رؤوس ماشية تعطى 40 كيلو حليب يوميا، وفى حالة إعطائها للمواطن "هتفرق معاه اوي وهكون سعيد وقتها" بالإضافة لوجود أبقار وجاموس يعطون أيضا 28 كيلو حليب.

من فضلكم تجاوبوا معنا.. الرئيس السيسي يناشد المواطنين بضرورة التطعيم ضد كورونا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولين عن صندوق تحيا مصر بضرورة توزيع مستلزمات الوقاية من فيروس

كورونا داخل المساعدات الإنسانية التي تضمنتها القافلة التي تم تدشينها اليوم قائلا: "لو الوحدات الموزعة مفيهاش حاجات خاصة بـ كورونا، حطوا لوازم العزل والحماية فيها"، مشيراً إلى أن الله سبحانه وتعالى نجانا من الأزمة على عكس دول كثيرة جداً، حيث أننا الآن على أعتاب الموجة الرابعة .

الرئيس السيسي: الـ 100 مليار جنيه اللي كنا بنحلم بيها مجتش لحد دلوقتي

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضاحكا: “الـ 100 مليار جنيه اللى كنا بنحلم بيها مجتش لحد دلوقتى، علشان كده كنت بقول لدكتور مدبولى لازم نشوف وسيلة أخرى تضيف الصندوق أكتر من كده، سواء من تبرعات الناس أو من موارد يمكن حشدها”.



الرئيس السيسي عن إحلال السيارات : عاوز 10 آلاف عربية نديها للناس حتى لو هندفع نصف الثمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تعليقا على مبادرة " إحلال السيارات" : عاوز ألاقي 10 آلاف عربية مرصوصة كده .. ونديها للناس اللي عربيتها متهالكة .. حتى لو هنسددلهم نصف الثمن " .