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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وظائف حكومية مزيفة.. نصاب يستولى على أموال مواطنين بالإسماعيلية

كلبش - ارشيفية
كلبش - ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية وعدد 8 آخرين) قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم بإحدى الوظائف الحكومية، مدعياً علاقاته ونفوذه ببعض المسئولين "على خلاف الحقيقة".

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين تمثل فى إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين، وقدرته على تعيينهم بوظائف حكومية -خلافاً للحقيقة– وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين زاعماً مقدرته على تعيينهم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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