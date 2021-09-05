السعودية.. 120 إصابة جديدة بـ كورونا ووفاة 7

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و219 حالة تعافي خلال ال 24 ساعة الماضية، و8579 إجمالي الوفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية خلال بيان لها، وصول إجمالي حالات التعافي إلى 534,062 متعافي.

كما سجلت الصحة السعودية 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8,579 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2,602 والحالات الحرجه 723 حالة.

وكانت أصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بيانا، تدين فيه بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية والتي كان آخرها إطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) وصاروخ باليستي بإتجاه المنطقة الشرقية ومدينة نجران في المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية وقوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.



وإن الأمانة العامة للمجلس إذ تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها هذه المليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية، وتستهدف بها المدنيين الأبرياء والبنية التحتية المدنية وترمي من خلالها إلى زعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة، بممارسات عدوانية متعمدة ومنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومقوضة لجهود الأمم المتحدة في اليمن وفرص التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع الدائر فيها، فإنها تؤكدضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية التي تعد جرائم حرب شنيعة، كما تجدد مساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أراضيها ومنشآتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.