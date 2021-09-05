عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 120 إصابة جديدة بـ كورونا ووفاة 7

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و219 حالة تعافي خلال ال 24 ساعة الماضية، و8579 إجمالي الوفيات.

 

وأوضحت وزارة الصحة السعودية خلال بيان لها، وصول إجمالي حالات التعافي إلى  534,062 متعافي. 

 

كما سجلت الصحة السعودية 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8,579 حالة وفاة. 

وأكدت الوزارة أن  عدد الحالات النشطة بلغ 2,602 والحالات الحرجه 723 حالة. 

وكانت أصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بيانا، تدين فيه بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية والتي كان آخرها إطلاق طائرات مسيرة  (مفخخة) وصاروخ باليستي بإتجاه المنطقة الشرقية ومدينة نجران في المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت الدفاعات الجوية السعودية وقوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
   
وإن الأمانة العامة للمجلس إذ تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها هذه المليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية، وتستهدف بها المدنيين الأبرياء والبنية التحتية المدنية وترمي من خلالها إلى زعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة، بممارسات عدوانية متعمدة ومنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومقوضة لجهود الأمم المتحدة في اليمن وفرص التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع الدائر فيها، فإنها تؤكدضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية التي تعد جرائم حرب شنيعة، كما تجدد مساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أراضيها ومنشآتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

السعودية وزارة الصحة المملكة العربية السعودية فيروس كورونا الصحة السعودية وزارة الصحة السعودية

ترشيحاتنا

علامات الساعة ما ظهر منها وما لم يظهر .. تعرف عليها

لمستقبلي الركاب بمطار القاهرة.. استراحة بخدمات مجانية في مبنى 3

بطريقة الأظرف الخمسة .. حيل يابانية لاستثمار مرتبك الشخصي | فيديو

آخر مكان للمقاومة.. طالبان تعلن استيلاءها على مقر حاكم بانشير

البنك الأهلي يحسم الجدل حول مفاوضات ضم جنش من الزمالك

دعاء لـ فك السحر والعمل وإبطالهما.. سريع ومستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت.. رصد حالة إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم 2021

شوبير عن تعرض محمود الخطيب لحادث سير: إشاعة سخيفة والكابتن بخير

شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

بعد قليل .. الخطيب يعقد اجتماعا طارئا بـ مجلس إدارة الأهلي

الرئيس السيسي عن إحلال السيارات : عاوز 10 آلاف عربية نديها للناس حتى لو هندفع نصف الثمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

فيديو

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

فيديوجراف..كان هيسبب في شلل فنانة.. احترس من سمكري البني ادمين

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

اﻟﻤﺰﻳﺪ