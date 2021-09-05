شاهد.. كريستيانو وصديقته جورجينا في أحدث ظهور لهما

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي، برفقة صديقته جورجينا رودريجيز، في أحدث صورة لهما عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".



وتألقت جورجينا برفقة صديقها رونالدو وأطفالهما، وعلقت على الصور قائلة "كيف فاتني العيش في المملكة المتحدة ❤️ 🇬🇧".



وكان كريستيانو رونالدو وقع عقدًا لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم آخر مع مانشستر يونايتد، ووفقًا لما ذكرته صحيفة تيليجراف الإنجليزية، فإن راتبه سيكون 560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح اللاعب الأغلى في البريميرليج.



وذكر الموقع الرسمي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أن مباراة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 سبتمبر سوف تشهد الظهور الأول للدون رونالدو مع الفريق قبل خوض مشوار دوري أبطال أوروبا في العاصمة السويسرية برن بعد ثلاثة أيام بمواجهة فريق يونج بويز.



ووصل رونالدو الجمعة الماضية إلى مدينة مانشستر يونايتد الإنجليزى وذلك من أجل بدء مشواره مع فريق مانشستر يونايتد، الذي وقع معه عقدا لمدة موسمين، قادما من يوفنتوس الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأشار الموقع الرسمي لليونايتد إلى وصول رونالدو إلى مانشستر بعد أيام من إتمام انتقاله للشياطين الحمر، وكان في استقباله لدى وصوله إلى صالة خاصة في المطار من قبل الاسكتلندي دارين فليتشر، زميله السابق في الفريق والمدير الرياضي الحالي للنادي.

وكان اليونايتد قد أعلن أن رونالدو سيرتدي قميصه المفضل رقم 7 مع الفريق، خلال الموسم الحالي، بعد التعاقد معه رسميا خلال موسم الانتقالات الصيفية لمدة موسمين.