عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محمود الشحات أنور: تسجيلات الشيخ رفعت التالفة في إذاعة القرآن الكريم صححها أبو العينين شعيشع بصوته

محمود الشحات أنور
محمود الشحات أنور

قال الشيخ محمود الشحات أنور القاريء العالمي، والملقب بدولة التلاوة الحديثة، إنه افتتح مدرسة في اندونيسيا وسموها مدرسة صوت الشحات ، وفي 2010 في بريطانيا برمنغهام افتتح مدرسة قرآن بصوت الشيخ الشحات أنور أيضًا إضافة إلى مدارس أخرى  في باكستان وفي جنوب أفريقيا أيضًا.

القارئ العالمي محمود الشحات أنور يحيي عزاء حماة الفنان محمد رمضان

محمود الشحات أنور: مدارس باسم والدي في دول أجنبية.. فيديو

وأضاف محمود الشحات أنور خلال ندوة له في صدى البلد: والدي كان يقرأ القرآن للقرآن،  ووالدي من قراء الرعيل الأول ويقال في العالم الإسلامي أن مدرسة الشحات أنور  ومدرسة عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمد رفعت حجر الأساس لكل القراء على مستوى العالم.

 

وتابع: أبو العينين شعيشع كان حبيبي، وكنت أتعامل معه كجدي وأذهب له أنا وأخي أنور وكان يتصل بي لو تأخرت عنه أسبوع يحكي ويفضفض في أمور  كثيرة تاريخية عريقة منذ الثلاثينات، وكان يقلد الشيخ رفعت، وتلاوات للشيخ رفعت كثيرة كان تالفة صححها بصوت في اذاعة القران الكريم.
 

محمود الشحات أنور دولة التلاوة الحديثة اندونيسيا مدرسة الشحات أنور أبو العينين شعيشع اذاعة القران الكريم

ترشيحاتنا

أول لقطات لـ رئيس غينيا عقب اعتقاله بعد الانقلاب.. فيديو

6 من دول الجوار يؤيدون تطوير "نهج إقليمي" لمواجهة تحديات استقرار افغانستان

"التعليم" تعلن أسماء الطلاب العشر الأوائل فى مسابقة Microsoft Office Specialist

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العملية الارهابية بمدينة كركوك بالعراق

بعد حديث السيسي..منظمات المجتمع المدني تسير على خطى الدولة في العمل الخيري

أخبار السيارات.. مزاد جديد للسيارات داخل السوق المصري.. أفضل 5 سيارات مجمعة محليا مبيعا.. أودي تكشف عن جراند سفير الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

الكويت.. رصد حالة إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى

شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

الرئيس السيسي عن إحلال السيارات : عاوز 10 آلاف عربية نديها للناس حتى لو هندفع نصف الثمن

شوبير يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الجابون في تصفيات كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

72 % من المصريين أهلاوية.. تصريحات سعد شلبي مدير الأهلي مع أحمد موسى

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ