محمود الشحات أنور: تسجيلات الشيخ رفعت التالفة في إذاعة القرآن الكريم صححها أبو العينين شعيشع بصوته

قال الشيخ محمود الشحات أنور القاريء العالمي، والملقب بدولة التلاوة الحديثة، إنه افتتح مدرسة في اندونيسيا وسموها مدرسة صوت الشحات ، وفي 2010 في بريطانيا برمنغهام افتتح مدرسة قرآن بصوت الشيخ الشحات أنور أيضًا إضافة إلى مدارس أخرى في باكستان وفي جنوب أفريقيا أيضًا.

وأضاف محمود الشحات أنور خلال ندوة له في صدى البلد: والدي كان يقرأ القرآن للقرآن، ووالدي من قراء الرعيل الأول ويقال في العالم الإسلامي أن مدرسة الشحات أنور ومدرسة عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمد رفعت حجر الأساس لكل القراء على مستوى العالم.

وتابع: أبو العينين شعيشع كان حبيبي، وكنت أتعامل معه كجدي وأذهب له أنا وأخي أنور وكان يتصل بي لو تأخرت عنه أسبوع يحكي ويفضفض في أمور كثيرة تاريخية عريقة منذ الثلاثينات، وكان يقلد الشيخ رفعت، وتلاوات للشيخ رفعت كثيرة كان تالفة صححها بصوت في اذاعة القران الكريم.

