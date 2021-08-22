القارئ العالمي محمود الشحات أنور يحيي عزاء حماة الفنان محمد رمضان

أحيا الشيخ محمود الشحات أنور، القارئ العالمي، عزاء حماة الفنان محمد رمضان، المُقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من المُبدعين والمشاهير على تقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان فى وفاة حماته، والتقاط الصور مع القارئ العالمي محمود الشحات أنور.

وبدأ عزاء حماة الفنان محمد رمضان والذى يقام فى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة المغرب.

ونشر الفنان محمد رمضان تعليقاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن وجود 5 أتوبيسات لنقل المعزين فى حماته الى مسجد الشرطة.

وكتب محمد رمضان : «موجود 5 أتوبيسات إمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لنقل الناس إلى #مسجد_الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر حرصا على سلامة الحضور عظم الله أجركم».

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القارئ العالمي محمود الشحات أنور

القارئ العالمي محمود الشحات أنور مع الفنان محمد رمضان

القارئ العالمي محمود الشحات أنور

القارئ العالمي محمود الشحات

القارئ العالمي محمود الشحات أنور

القارئ العالمي محمود الشحات أنور