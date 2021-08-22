محمود الشحات أنور: مدارس باسم والدي في دول أجنبية.. فيديو

قال القاريء العالمي الشيخ محمود الشحات أنور الملقب بدولة التلاوة الحديثة، إن هناك العديد من مدارس والده الشيخ الشحات أنور في عدد من الدول الأجنبية.

وأضاف محمود الشحات أنور خلال ندوة له في صدى البلد، أنه افتتح مدرسة في إندونيسيا وسموها مدرسة صوت الشحات، وفي 2010 في بريطانيا برمنغهام افتتحوا مدرسة قرآن أيضًا بصوت الشيخ الشحات أنور وفي باكستان أيضًا وفي جنوب أفريقيا والعديد من دول العالم، مؤكدا أن المدرسة الشحاتية في القرآن الكريم كبيرة وعظيمة.

وتحدث الشيخ محمود الشحات، خلال الندوة، عن رحلته مع حفظ كتاب الله منذ صغره ودور والده في ذلك وقراءته أمام شيوخ الأزهر وهو طالب بالمعهد الديني، ثم من بعده تشجيع أخيه الشيخ أنور الشحات أنور، مرورًا بدراسته في كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف، وقراءته أمام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.



ونوه الشيخ محمود الشحات أنور، بجولاته في العالم الإسلامي، إذ يعد موهبة صوتية فريدة شرقاً وغربًا جعلت أهل الريف يلتفون حول أجهزة التسجيل لسماعه بالساعات، وانهالت عليه الدعوات من جميع أنحاء مصر، ليصبغ مناسبات الكثيرين بلمسة من الخشوع الرباني.

