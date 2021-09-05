بعد إصابة بلقيس.. كيف تحمي نفسك من متلازمة الكوخ

أثار إعلان الفنانة بلقيس فتحي بـ متلازمة الكوخ النفسية عقب الحجر المنزلى الخاص بفيروس كورونا المستجد الذي كان مطبقا فى الإمارات .. فكيف يمكننا حماية أنفسنا منه؟

تحدث متلازمة الكوخ عند التعرض لسلسلة من المشاعر السلبية والأحاسيس المؤلمة التي قد يواجهها الأشخاص إذا كانوا معزولين أو يشعرون بالانفصال عن العالم ويزداد الإحساس بالعزلة والوحدة.

وإليكم مجموعة من النصائح التى تساعد فى الحماية من متلازمة الكوخ وذلك وفقا لما جاء في موقع “medicalnewstoday ” .

تطوير الروتين اليومي والالتزام به:

يمكن أن يساعد تطوير الروتين واتباعه الناس على الشعور بالسيطرة على وضعهم وهذا الشعور بالسيطرة يمكن أن يساعد في درء مشاعر اليأس والاكتئاب مما يحمي في الوقاية من متلازمة الكوخ.



إيجاد توازن جيد بين العمل والحياة:

قد يواجه الأشخاص الذين يعملون من المنزل لأول مرة صعوبة في إيجاد توازن جيد بين العمل والحياة. في حين أن الإنتاجية يمكن أن تساعد في درء الملل ، فإن العمل الجاد يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق، ويجب على الناس تخصيص وقت للأنشطة غير العملية التي يجدونها ممتعة أو مريحة.



اتباع نظام غذائي صحي :

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مهم للصحة العقلية والبدنية. يمكن أن يساعد التمسك بتحديد أوقات الوجبات الشخص في إنشاء روتين يومي.



حافظ على نشاطك البدني:

يجب أن يهدف الأشخاص إلى تطوير روتين تمرين يمكنهم القيام به في منازلهم أو حديقتهم. تساعد التمارين المنتظمة في الحفاظ على لياقة الجسم وتعزز الحالة المزاجية.



قضاء وقت في الطبيعة:

قضاء الوقت في الطبيعة يساعد في تقليل التوتر والقلق ، ويمكن أن يرفع الحالة المزاجية للشخص ولا يزال بإمكان الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى حديقة إيجاد طرق لتقدير الطبيعة.

ومن الأشياء التى تساعد فى الوقاية من متلازمة الكوخ هى: رعاية النباتات المنزلية، وزراعة الأعشاب، ومشاهدة شروق الشمس أو غروبها من النافذة أو الشرفة، والاستماع إلى الطيور والحيوانات البرية الأخرى، واللعب مع حيوان أليف أو الاسترخاء معه.



الحصول على القدر المناسب من النوم:

يجب أن يحاول الناس الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في ساعات معقولة. يختلف مقدار النوم الذي يحتاجه الشخص باختلاف الأفراد ويجب أن يهدف الناس إلى الاستيقاظ وهم يشعرون بالانتعاش وتجنب القيلولة طوال اليوم.



التواصل مع الآخرين افتراضيًا:

على الرغم من أن الأشخاص قد لا يتمكنون من الالتقاء شخصيًا ، إلا أنه لا يزال بإمكانهم الاتصال من خلال المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وسيساعد التواصل مع الأصدقاء والعائلة بهذه الطريقة على درء مشاعر العزلة والوحدة.



التحكم في استهلاك الأخبار:

يمكن أن تؤدي مشاهدة الأخبارالسلبية بشكل متكرر إلى إثارة مشاعر القلق والاكتئاب.



حاول التركيز على الإيجابيات:

تتمثل إحدى طرق التركيز على الإيجابيات في إظهار نقطة من الشعور والتعبير عن الامتنان كل يوم وقد يرغب الناس في الاحتفاظ بسجل مكتوب للأشياء التي يشعرون بالامتنان لها حتى يتمكنوا من التفكير فيها لاحقًا.



كن هادئًا مع نفسك:

قد يستغرق الأمر وقتًا حتى يتكيف الشخص مع طريقة جديدة للعيش ولا ينبغي أن يكون الناس قاسين على أنفسهم إذا شعروا أنهم لا يتأقلمون قدر استطاعتهم، بدلاً من ذلك يجب أن يحاولوا الاسترخاء والتركيز على ما تمكنوا من القيام به بنجاح.