عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة بلقيس.. كيف تحمي نفسك من متلازمة الكوخ

بلقيس
بلقيس

أثار إعلان الفنانة بلقيس فتحي بـ متلازمة الكوخ النفسية عقب الحجر المنزلى الخاص بفيروس كورونا المستجد الذي كان مطبقا فى الإمارات .. فكيف يمكننا حماية أنفسنا منه؟

 

تحدث متلازمة الكوخ عند التعرض لسلسلة من المشاعر السلبية والأحاسيس المؤلمة التي قد يواجهها الأشخاص إذا كانوا معزولين أو يشعرون بالانفصال عن العالم ويزداد الإحساس بالعزلة والوحدة.

 

وإليكم مجموعة من النصائح التى تساعد فى الحماية من متلازمة الكوخ وذلك وفقا لما جاء في موقع “medicalnewstoday ” .

استشاري نفسي يشرح أعراض الاكتئاب وأسبابه .. فيديو

متى يلجأ مريض الاكتئاب إلى التدخل الطبي.. استشاري يوضح

تطوير الروتين اليومي والالتزام به: 

يمكن أن يساعد تطوير الروتين واتباعه الناس على الشعور بالسيطرة على وضعهم وهذا الشعور بالسيطرة يمكن أن يساعد في درء مشاعر اليأس والاكتئاب مما يحمي في الوقاية من متلازمة الكوخ.


إيجاد توازن جيد بين العمل والحياة: 

قد يواجه الأشخاص الذين يعملون من المنزل لأول مرة صعوبة في إيجاد توازن جيد بين العمل والحياة. في حين أن الإنتاجية يمكن أن تساعد في درء الملل ، فإن العمل الجاد يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق، ويجب على الناس تخصيص وقت للأنشطة غير العملية التي يجدونها ممتعة أو مريحة.


اتباع نظام غذائي صحي : 

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مهم للصحة العقلية والبدنية. يمكن أن يساعد التمسك بتحديد أوقات الوجبات الشخص في إنشاء روتين يومي.


حافظ على نشاطك البدني: 

يجب أن يهدف الأشخاص إلى تطوير روتين تمرين يمكنهم القيام به في منازلهم أو حديقتهم. تساعد التمارين المنتظمة في الحفاظ على لياقة الجسم وتعزز الحالة المزاجية.


قضاء وقت في الطبيعة: 

قضاء الوقت في الطبيعة يساعد في تقليل التوتر والقلق ، ويمكن أن يرفع الحالة المزاجية للشخص ولا يزال بإمكان الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى حديقة إيجاد طرق لتقدير الطبيعة. 

ومن الأشياء التى تساعد فى الوقاية من متلازمة الكوخ هى: رعاية النباتات المنزلية، وزراعة الأعشاب، ومشاهدة شروق الشمس أو غروبها من النافذة أو الشرفة، والاستماع إلى الطيور والحيوانات البرية الأخرى، واللعب مع حيوان أليف أو الاسترخاء معه.


الحصول على القدر المناسب من النوم: 

يجب أن يحاول الناس الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في ساعات معقولة. يختلف مقدار النوم الذي يحتاجه الشخص باختلاف الأفراد ويجب أن يهدف الناس إلى الاستيقاظ وهم يشعرون بالانتعاش وتجنب القيلولة طوال اليوم.


التواصل مع الآخرين افتراضيًا: 

على الرغم من أن الأشخاص قد لا يتمكنون من الالتقاء شخصيًا ، إلا أنه لا يزال بإمكانهم الاتصال من خلال المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وسيساعد التواصل مع الأصدقاء والعائلة بهذه الطريقة على درء مشاعر العزلة والوحدة.


التحكم في استهلاك الأخبار: 

 يمكن أن تؤدي مشاهدة الأخبارالسلبية  بشكل متكرر إلى إثارة مشاعر القلق والاكتئاب.


حاول التركيز على الإيجابيات: 

تتمثل إحدى طرق التركيز على الإيجابيات في إظهار نقطة من الشعور والتعبير عن الامتنان كل يوم وقد يرغب الناس في الاحتفاظ بسجل مكتوب للأشياء التي يشعرون بالامتنان لها حتى يتمكنوا من التفكير فيها لاحقًا. 


كن هادئًا مع نفسك: 

قد يستغرق الأمر وقتًا حتى يتكيف الشخص مع طريقة جديدة للعيش ولا ينبغي أن يكون الناس قاسين على أنفسهم إذا شعروا أنهم لا يتأقلمون قدر استطاعتهم، بدلاً من ذلك يجب أن يحاولوا الاسترخاء والتركيز على ما تمكنوا من القيام به بنجاح.

متلازمة الكوخ الحماية الوقاية بلقيس النفسية كورونا اخبار صحة

موضوعات متعلقة

علاقة ألم الذراع الأيسر بخطر الإصابة بأمراض القلب

7 أطعمة تعالج نقص فيتامين "أ"

أشهر الأمراض التى تهدد النساء.. علاج تليف الرحم بالأعشاب والنباتات الطبيعية وإهمال علاج التهابات الحوض يهددك بهذه المضاعفات الخطيرة

إصابة بلقيس بمرض غامض.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة الكوخ

ترشيحاتنا

بسبب الأوضاع في غينيا.. تأجيل مباراة المغرب بتصفيات كأس العالم

الأهلي يتقدم ببلاغين للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد إعلامي شهير

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية واعتقال المهاجم

تفاصيل إطلاق قناة لـ الأطفال والشباب في التلفزيون المصري

محمود الشحات أنور: قرأت القرآن في طفولتي أمام شيخين للأزهر

مصر خارج منصة التتويج.. روسيا تحصد ذهبية بطولة العالم للدراجات بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

قرار عاجل من نقابة الموسيقيين ضد حسن شاكوش ورضا بحراوى.. تفاصيل

أول لقطات لـ رئيس غينيا عقب اعتقاله بعد الانقلاب.. فيديو

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

مباراة مصر ضد الجابون بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022

السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن أطلق النار على آخر

شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله

الكويت.. رصد حالة إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

72 % من المصريين أهلاوية.. تصريحات سعد شلبي مدير الأهلي مع أحمد موسى

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ