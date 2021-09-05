تفاصيل إطلاق قناة لـ الأطفال والشباب في التلفزيون المصري

عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعا اليوم مع عدد من الخبراء والمتخصصين لبحث ومناقشة إطلاق قناة خاصة للأطفال والشباب.

وأكد حسين زين أن القناة ستكون إضافة قوية تسهم فى بناء الإنسان ويكون محتواها البرامجي هادف وتحقق عده أهداف من رسالتها الإعلامية وأهمها نشر الوعي والثقافة للفئات العمرية المستهدفة وغرس القيم المصرية الأصيلة وتسهم فى بناء جيل واع وقادر على العطاء.

وأضاف زين أن فكرة إطلاق القناة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء الإنسان والشخصية المصرية الأصيلة، وستسهم القناة من خلال محتوى إعلامي متميز ومتنوع على تحقيق تلك الأهداف ويحظى بمشاهدة عالية وأيضا يلبي متطلبات تلك الفئات العمرية المستهدفة.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد نشاطا مكثفا لرئيس الوطنية للإعلام حيث عقد حسين زين لقاء مع مسئولى التليفزيون السعودى لمناقشة بروتوكولات التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية التى تسهم فى تفعيل التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة التليفزيون السعودي بما يحقق مردودا ايجابيا مهنيا واقتصاديا.