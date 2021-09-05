الوطنية للإعلام تنعى أحمد عادل المونتير بقطاع القنوات المتخصصة

نعت الهيئة الوطنية للإعلام المونتير بقطاع القنوات المتخصصة بعد وفاته وأولاده إثر حادث أليم.

وجاء بيان الهيئة الوطنية للإعلام: تلقت الهيئة الوطنية للإعلام ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الزميل أحمد عادل مونتير بقطاع القنوات المتخصصة إثر حادث أليم ووفاة أولاده بالحادث.



وتابع: على الفور وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجهات المعنية بالوطنية للإعلام بسرعه نهو كافة الإجراءات وتقديم المساعده اللازمة ، و توفير الرعاية الكاملة لزوجته المتواجدة بالعناية المركزة نتيجة الحادث داعين الله عز وجل أن ينعم عليها بالشفاء العاجل.



وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل ولزملائه بالعمل فى مصابهم الأليم، وتدعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.