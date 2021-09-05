بسبب جرأتها.. 10 صور تضع سلمى أبو ضيف في مأزق

أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف الجدل على السوشيال ميديا؛ بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صور جديدة لها جريئة وهو ما وضعها فى مأزق من بعض الجمهور.



تفاصيل إطلالة الفنانة سلمى أبو ضيف..



حيث تألقت الفنانة سلمى أبو ضيف؛ بإطلالة انيقة ومميزة مثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان صيفي جرئ باللون الشمبين الغامق مكشوف البطن والاكتاف وذات فتحة من الامام وهو ما جعل اطلالتها مثيرة.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.



وكانت أحدث أعمال سلمى أبو ضيف، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد مُحاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مُصابة بمرض البهاق.

وكشفت سلمى أبو ضيف، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضًا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.



وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليل.



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