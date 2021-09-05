عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب جرأتها.. 10 صور تضع سلمى أبو ضيف في مأزق

صدى البلد

أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف الجدل على السوشيال ميديا؛ بعد  مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صور جديدة لها جريئة وهو ما وضعها فى مأزق من بعض الجمهور.
 

تفاصيل إطلالة الفنانة سلمى أبو ضيف..
 

حيث تألقت الفنانة سلمى أبو ضيف؛ بإطلالة انيقة ومميزة  مثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان صيفي جرئ باللون الشمبين  الغامق مكشوف البطن والاكتاف وذات فتحة من الامام وهو ما جعل اطلالتها مثيرة. 
 
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك  وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.
 

وكانت أحدث أعمال سلمى أبو ضيف، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد مُحاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مُصابة بمرض البهاق.
وكشفت سلمى أبو ضيف، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضًا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.
 
وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليل.
 

Screenshot_20210905-204744_Instagram
Screenshot_20210905-204744_Instagram
Screenshot_20210905-204741_Instagram
Screenshot_20210905-204741_Instagram
Screenshot_20210905-204739_Instagram
Screenshot_20210905-204739_Instagram
Screenshot_20210905-204737_Instagram
Screenshot_20210905-204737_Instagram
Screenshot_20210905-204735_Instagram
Screenshot_20210905-204735_Instagram
Screenshot_20210905-204732_Instagram
Screenshot_20210905-204732_Instagram
Screenshot_20210905-204729_Samsung capture
Screenshot_20210905-204729_Samsung capture
Screenshot_20210905-204726_Instagram
Screenshot_20210905-204726_Instagram
اخبار سلمي أبو ضيف اطلالات سلمى ابو ضيف اطلالة جريئة سلمي ابو ضيف الفنانة سلمى أبو ضيف

موضوعات متعلقة

سلمى أبو ضيف تشارك متابعيها كواليس عملها القادم

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس لشئون الطاقة يكشف عن مقترحات لخفض سعر تذكرة القطار

15 دقيقة.. منتخب مصر يضغط وصلاح يصنع فرصة لـ أفشة

حدائق العاصمة الجديدة: تسليم 30 ألف وحدة لمحدودى الدخل بعد 4 شهور

أجرأها بالفستان الأسود.. شاهد| إطلالات رايا أبي راشد من مهرجان فينسيا

مقتل المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية في بانشير

مثل ماء النار..خالد الجندي: دعاء الرئيس السيسى يصيب أعداء الوطن بالانهيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

سعد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي رسميا

مصر ( 0 ) ضد الجابون ( 0 ) بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 ( لحظة بلحظة )

الصفقة الخامسة.. الأهلي يضم مصطفى البدري لمدة 5 مواسم

5 قرارات عاجلة لـ مجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم.. تعرف عليها

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

أول لقطات لـ رئيس غينيا عقب اعتقاله بعد الانقلاب.. فيديو

الرئيس السيسي: نمتلك مقومات تحقيق نهضة عربية شاملة إذا حَسُن استغلالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المتحدث العسكري ينشر إنفوجراف لتدريب النجم الساطع 2021

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

72 % من المصريين أهلاوية.. تصريحات سعد شلبي مدير الأهلي مع أحمد موسى

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ