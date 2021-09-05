محافظ كفر الشيخ: مصنع الرمال السوداء حلم تحقق بدعم الرئيس

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن المصنع الرئيسي للرمال السوداء، وفَّرَ العديد من فرص العمل للشباب.

وأوضح جمال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،: أن مصنع الرمال السوداء، كان حلما للمصريين، وتحقق بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وأشار محافظ كفر الشيخ إلي أن المرحلة الأولي لطريق كفر الشيخ دسوق سيتم افتتاحها قريبا، لافتا إلي أن ركز مطوبس بكفر الشيخ يمثل 18 قرية ويعاني من تراجع للعديد من الخدمات.

وأضاف نور الدين أن مبادرة حياة كريمة تشمل الريف والصيد وتطوير شامل للقري، مشيرا إلي أن المجتمع المدني ساعد في توفير سكن كريم للأسر الأكثر إحتياجا في قري كفر الشيخ.



وأتم حديثه:" لدينا كلية للثروة السمكية في كفر الشيخ تسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب".

