عمرو سعد يسخر من أداء المنتخب أمام الجابون: "عاوز أبقى المدير الفني"

سخر الفنان عمرو سعد، من طريقة لعب وأداء منتخب مصر، خلال مبارته المقامة حاليا، أمام نظيره الجابوني، في اللقاء المقام على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



وكتب عمرو سعد عبر حسابه علي فيس بوك": “نداء إلى السيد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكورة: أنا عاوز أبقى المدير الفني والنبي”.



ويتصدر منتخب ليبيا مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، بعد فوزه في اللقاء الأول على المنتخب الجابونى بهدفين مقابل هدف، فيما يأتى منتخب مصر في المركز الثانى بفارق الأهداف، بعدما فاز فى اللقاء الأول على أنجولا بهدف نظيف، ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بفارق هدف واحد عن منتخب أنجولا الذى يتذيل المجموعة.



ويضم التشكيل كلا من: محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أحمد توفيق - أيمن أشرف - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "افشه" - عمر جابر - محمد صلاح - محمد شريف.