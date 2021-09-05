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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البنك المركزي السعودي بشأن "التمويل العقاري للأفراد"

بيان من البنك المركزي
بيان من البنك المركزي السعودي بشأن التمويل العقاري للأفراد

كشف البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن صدور تعليمات جديدة خاصة بـ "التمويل العقاري للأفراد".

وأكد البنك المركزي السعودي عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنتج الشراء المباشر "للفلل - الأدوار - الشقق.." عن طريق البنوك والمصارف العاملة في المملكة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.

وشدد البنك المركزي في بيان على  أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الحصول عليها من مصادر غير موثوقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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ودعا البنك المركزي السعودي في بيانه الجميع إلى الاطلاع على المعلومات كافة من خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي، وحساباته الموثّقة في وسائل التواصل الاجتماعي.

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