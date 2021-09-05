بيان عاجل من البنك المركزي السعودي بشأن "التمويل العقاري للأفراد"

كشف البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن صدور تعليمات جديدة خاصة بـ "التمويل العقاري للأفراد".

وأكد البنك المركزي السعودي عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنتج الشراء المباشر "للفلل - الأدوار - الشقق.." عن طريق البنوك والمصارف العاملة في المملكة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.

#البنك_المركزي_السعودي يؤكد عدم صحة ما يُتداول بشأن صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنتج "التمويل العقاري للأفراد".https://t.co/wnUXKvRtpR#SAMA pic.twitter.com/Pmy3jxGnOS — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) September 5, 2021

وشدد البنك المركزي في بيان على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الحصول عليها من مصادر غير موثوقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ودعا البنك المركزي السعودي في بيانه الجميع إلى الاطلاع على المعلومات كافة من خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي، وحساباته الموثّقة في وسائل التواصل الاجتماعي.