عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام يجيب على مقولة "أرقام حسام البدري مميزة مع المنتخب": طيب كان مين المنافس

حازم إمام
حازم إمام

أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك، أن الحديث عن أرقام حسام البدري مع منتخب مصر والقول بأنها مميزة خطأ كبير لأنك لم تلعب أمام منتخبات كبيرة . 

وأضاف حازم إمام خلال تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورت : كل المواجهات السابقة لمنتخب مصر كانت أمام منتخبات من الفئة الثالثة والثانية بالقارة وأي مدرب يستطيع تحقيق الفوز فيها . 

واكمل : البدري لم يلعب مباراة قوية واحدة أمام منتخبات ضعيفة بالنسبة لمصر وبالتالي ستكون كارثة في المواجهات القادمة . 

سقط منتخب مصر في فخ التعادل امام نظيره الجابون بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتولى حسام البدري مهمة تدريب منتخب مصر في 20 سبتمبر 2019 ولعب حتي الوقت الحالي 8 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في 4 مواجهات .

وصل راتب حسام البدري الي 800 ألف جنيه ويكون مجموع ما تقاضاه منذ توليه المهمة ما يقارب 19 مليون جنيه بين رواتب ومكافأة التأهل الي نهائيات كأس الأمم الافريقية 2022  .

منذ تولى حسام البدي مسئولية تدريب منتخب مصر وحتي شهر مارس 2021 حصل علي 14 مليون جنيه وبعدها تم زيادة الراتب الي 800 ألف جنيه بدلا من 730 ألف ليكون مجموع ما حصل منذ مارس وحتي الان 4 مليون و800 ألف جنيه


المباريات التي لعبها حسام البدري 


مصر  1- 1 كينيا
جزر القمر 0 -0 مصر
مصر 1- 0 توجو
توجو 1 – 3 مصر
كينيا 1 – 1 مصر
مصر 4 – 0 جزر القمر

مصر 1-0 أنجولا

الجابون 1-1 مصر 

 

حسام البدري منتخب مصر مصر الجابون

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 6 سبتمبر

زكي عبد الفتاح عن تصرف مصطفى محمد الخارج عن النص: «شيكابالا فعلها قبله»

طارق السعيد: مجموعة مصر بتصفيات المونديال «الأسهل».. ومستوى المنتخب يتجه للأسوأ

شادي محمد : تعادل المنتخب أمام الجابون أعطى الأمل لبقية منتخبات المجموعة

رضا عبد العال : حسام البدري ''بياكل عيش" .. وتصريحاته غير مبررة

لنشكر أصدقائنا على مساعدتنا.. وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف غريب من مصطفى محمد بعد نهاية لقاء الجابون .. وشوبير يعلق

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

مصر ( 1 ) ضد الجابون ( 1 ) بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 ( لحظة بلحظة )

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

الصفقة الخامسة.. الأهلي يضم مصطفى البدري لمدة 5 مواسم

وزيرة الصحة: لا يمكن حصر عدد مصابي دلتا بلس في مصر.. فيديو

الإتفاق تم..ننفرد بنشر تفاصيل ثالث صفقة من الأهلي لسموحة مقابل حسام حسن

مخاوف من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض وتنهي الإنترنت بالعالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المتحدث العسكري ينشر إنفوجراف لتدريب النجم الساطع 2021

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ