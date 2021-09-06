قيراط حظ ولا فدان شطارة .. قصة سيدة محظوظة كسبت 3.5 مليون دولار بالصدفة

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن هناك أناسا يطلق عليهم أصحاب حظوظ، لافتة إلى أن هناك سيدة ربحت 3.5 مليون دولار بالصدفة بمجرد اشتراكها في إحدى المسابقات.



وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذه الجائزة بالتأكيد كانت مكافأة من الله لها على اجتهادها طوال حياتها، لذلك لابد أن يكون كلاً منا صاحب حلم وطموح يسعى للوصول إليه.

وفى سياق آخر، قالت الإعلامية لميس سلامة ، إن هناك دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات، تقول إن الهدف الأساسى من خطة الدولة المصرية، ومبادرة حياة كريمة هو تحقيق الاندماج المجتمعي من خلال العمل على تقليص الفجوات المجتمعية دون الإخلال بتكافؤ الفرص .

وأوضحت " سلامة " ، خلال حلقتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على دعم زيادة الاعمال من خلال اتاحة فرص عمل للشباب والتركيز على طاقتهم بالتركيز على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا .



يذكر أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " تجوب مختلف القرى والنجوع بكافة محافظات الجمهورية لتحويل واقع الحياة إلى الأفضل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وليحيوا حياة جديدة داخل قرى نموذجية وحضارية.

وقد نجحت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في الوصول لأبناء محافظات الجمهورية خاصة في المناطق النائية و البعيدة والمحرومة من الخدمات.