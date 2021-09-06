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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس اليوم الاثنين 6 - 9 - 2021 فى مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين،  طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة  رطبا على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى  34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 العظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 33

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 40

 

هيئة الأرصاد الجوية جنوب سيناء السواحل الشمالية حافظات الجمهورية القاهرة درجات الحرارة

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