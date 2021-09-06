جاسم الزعابي: إبراهيم حمدتو ألهم العالم وأسطورة لن ينساها التاريخ

أثنى جاسم الزعابي عضو نادي الوصل الإماراتي، على لاعب تنس الطاولة المصري إبراهيم حمدتو الذي يعد اللاعب الأول في تاريخ الدورة البارالمبية الذي يمارس فيها رياضة تنس الطاولة مستخدمًا فمه.

وأضاف الزعابي أن ابراهيم حمدتو يعتبر أول لاعب تنس طاولة في تاريخ أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة يشارك في المنافسات دون يدين، معتمدا فقط على فمه.

وأوضح الزعابي، أن حمدتو معجزة تنس الطاولة وأبهر العالم في دورة الألعاب البارالمبية، واعطى درسا بأن الرياضة للجميع وليست للأصحاء، مؤكدا أن الصحة هي صحة العقل والعزيمة والاصرار والتحدي وليست صحة الأطراف.

وأشار جاسم الزعابي إلى أن إبراهيم حمدتو ارتفعت أسهمه للحصول على جائزة أفضل ملهم الرياضات ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مشاركته فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بعدما قامت اللجنة الدولية باختياره وترشيحه فى أول يوم للإعلان عن الجائزة من أجل نيلها.

وأكد جاسم الزعابي، أن حمدتو يُعد أسطورة لن ينساها التاريخ وسيتم تدريسها في كل دول العالم ليكون ملهما ومثالا للاصرار والتحدي، مشددا على ضرورة تكريمه بإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو الميادين الرئيسية.

ولفت إلى أن البطل المصري ابراهيم حمدتو، بات أول رياضي من مصر يظهر كشخصية "إنمي" بجانب تميمة ألعاب بارالمبياد طوكيو 2020، لما أظهره في البارالمبية الأخيرة بطوكيو.

أشار الزعابي إلى أن حمدتو أصبح ملهم العالم بحق، بعد أن فقد ذراعيه في حادث وهو في سن العاشرة نتج عنه بتر ذراعيه من فوق المرفقين، فلم يستسلم للحادث وبدأ يلعب الإرسال بقدمه ويمسك المضرب بفمه.

وتابع، لم يستسلم البطل للإعاقة، فبعد مروره بحالة نفسية سيئة استمرت 3 سنوات، قرر ممارسة كرة القدم، قبل أن يخوض التجربة ويقرر ممارسة لعبة أكثر صعوبة، وهي تنس الطاولة، ليصبح أول لاعب تنس طاولة في التاريخ يشارك في منافسات تنس الطاولة دون ذراعين، معتمدا على فمه وقدمه فقط، ليصبح أحد أكثر اللاعبين إلهاما في العالم كما وصفته الصحف العالمية.