سلطنة عمان.. وزير الخارجية يودع السفير البريطاني بعد انتهاء مهام عمله

استقبل وزير الخارجية بسلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الاثنين، سفير المملكة المتحدة لدى عمان، هاميش كاول سفير المملكة المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، جاء ذلك من أجل توديع كاول بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا للمملكة المتحدة لدى سلطنة عمان.

وتم اعتماد أوراق السفير هاميش كاول، سفير فوق العادة للمملكة المتحدة لدى السلطنة في 29 أبريل 2019، حيث رحب السلطان الراحل قابوس بن سعيد، حينها به.

وأكد السلطان الراحل لـ كاول حينها أنه سيلقى كل الدعم من قبل السلطات والشعب العماني بما يسهل أداءه لمهام عمله.