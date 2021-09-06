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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ قنا: قافلة صندوق تحيا مصر تحمل 36 ألف كرتونة غذائية

اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة فى إنتظار وصول قافلة صندوق تحيا مصر، حيث إنها ليست القافلة الأولى ولكنها الثالثة على مدار العام، وهي من أكبر القوافل التي تدخل محافظة قنا.

وأضاف أشرف الداودي خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القافلة تحمل 18 تريلا كبيرة، و36 ألف عبوة، موضحا أن الكرتونة الواحدة يوجد بها مايقرب من حوالي 11 كيلو جراما من المواد الغذائية التي تذهب إلى الأسر الأولي بالرعاية.

وتابع أن ما يشرف على هذا العمل العديد داخل المحافظة من المجتمع المدني، حيث إن عددهم 11 جمعية، إضافة إلى التضامن الإجتماعي، من أجل ضمان وصول هذا الدعم للأسر المحتاجة.

وأشار إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لحياة كريمة للأسر الموجودة بالقرى والنجوع بالمحافظة غيرت وتغير شكل الحياة داخل المحافظة، لافتا إلى أن تلك القوافل تقدم دعما غذائيا لهم، كما أنها قدمت خدمات طبية من قبل.

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