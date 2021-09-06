إقالة حسام البدري.. أسباب تُعجل برحيل مدرب منتخب مصر

مطلب جماهيري وهاشتاج على مواقع التواصل

الإحصائيات ليست كاشفة بما فيه الكفاية عن مدى ضعف المنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري، والذي يمر بأسوأ فتراته على مدار تاريخه.

نتائج هزيلة وأداء مُخيب للآمال

حسام البدري الذي تولى المهمة في 2019 لعب مع المنتخب المصري 8 مباريات ما بين الرسمية والودية، لم يخسر في مباراة واحدة لكنه لم يواجه منتخبًا قويا حيث فاز في 4 مباريات على توجو وأنجولا وليبريا وبوتسوانا، وتعادل في 4 مباريات مع جزر القمر مرتين وكينيا مرتين بالإضافة إلى تعادل هزيل مع الجابون.

والمتأمل لنتائج حسام البدري والفرق المنافسة سيجد تدهورًا في نتائج المنتخب المصري مع هذه الفرق التي تبتعد عن تصنيف منتخب مصر عشرات المراكز.

ونجحت منتخبات مثل جزر القمر، صاحبة التاريخ المتواضع في إفريقيا من اكتساب تاريخ لها من بوابة منتخب مصر بعد فرض التعادل على الفراعنة بنجومهم الكبار وصناعة إسم قاري لها.

وعلى الرغم من نجاح منتخب مصر في تحقيق فوز أول على أنجولا في تصفيات كأس العالم في مصر، لكن المنتخب الأنجولي كان أفضل من حيث الأداء والتوجه الهجومي وأضاع فرصًا محققة بينما نجح أفشة في إحراز هدف مصر الأوحد من ركلة جزاء شكك فيها بعض النقاد.

وفي مباراة الجابون ظهر منتخب مصر في أسوأ نسخة له على الإطلاق بعد تشكيلة غير متقنة من حسام البدري، حيث أدرك التعادل في الدقائق الأخيرة، فضلًا عن رحمة القدر بالمصريين وعدم احتساب هدف صحيح - بلا تسلل - لمنتخب الجابون.

التذرع بالإجهاد.. عرض مستمر

بعد مباراة أنجولا لم يجد حسام البدري سبيلًا لتبرير الإخفاق في الأداء سوى بالشكوى من إجهاد اللاعبين وتلاحم المباريات خلال الموسم، على الرغم من أداء اللاعبين اللافت خلال نهاية الدوري خاصة من الدوليين الذين لا يلعبون للنادي الأهلي.

وحصل لاعبو الدوري على راحة تجاوزت 20 يوما في فترة التوقف الدولي قبل الأخيرة التي فضّل حسام البدري عدم خوض مباريات ودية خلالها.

وكرر حسام البدري نفس العلّة بعد التعادل الذي يراه الجمهور المصري غير مستحقًا أمام الجابون، وهو ما فرض حالة من الغضب ضد المدير الفني للفريق.

وفي نفس السياق رد عماد متعب نجم المنتخب السابق على البدري، من خلال ستوديو تحليلي لمباراة أنجولا قائلًا: الكابتن حسام البدري كانت أبرز تعليماته لـ اللاعبين أثناء فترة تدريبه للنادي الأهلي أن الاستحواذ على الكرة والضغط على المنافس أفضل وسيلة لقتل الاجهاد وتوزيع الجهد وإضعاف لياقة المنافس الذي يتحرك عشوائيًا في حالة فقد الكرة .. وهو ما يفعل عكسه تماما مع المنتخب".

ضعف في الإدارة وعبث في التشكيل

لم يحاول حسام البدري إحداث أي تغيير للأفضل في صفوف المنتخب المصري، على الرغم من استدعائه لقائمة طويلة ضمت محترفين مصر في أوروبا، وكرر عدم إشراكهم في المباريات على الرغم من استدعائهم أمثال محمد النني وأحمد حسن كوكا.

وفشل البدري في رسم شكل فني مميز للمنتخب المصري الذي ضم نجوما بارزة مثل محمد صلاح وأفشة وحجازي والشناوي ومصطفى محمد ومحمد شريف، فظهر بسوء غير متوقع في الأداء.

في مباراة الجابون دفع البدري في مركز الظهير الأيمن بأحمد توفيق الذي لا يلعب مع ناديه بيراميدز، كما أرك عمر جابر في مركز غير مفهوم في منتصف الملعب، بينما أهدر كل امكانيات أفشة باللعب في مركز الجناح الأيسر فانقطع صلاح عن الفريق ولم يجد ممررا للكرة فانعدمت قوته الهجومية.

عوقب البدري بطرد مستحق لعمر جابر وكان قاب قوسين أو أدنى من الخسارة لولا انقاذ مصطفى محمد للفريق بكرة طولية - بلا جملة أو تكتيك - تمكن من وضعها بالشباك في الدقيقة 90.

معركة الشارة أبرز اهتمامات البدري

حسام البدري لم يشغله شيء منذ توليه مهمة المنتخب المصري سوى تعليق الشارة على ذراع محمد صلاح على الرغم من وجوده سادسًا في ترتيب من يستحق الشارة.

ولم يُفهم من الجميع نية البدري أو مدى إصراره على الأمر، لكن الاتحاد المصري رضخ لمطالبه وأعلن رسميًا نح شارة القيادة لمحمد صلاح لعل ذلك يكون سببًا في تحسن الأداء لكن هذا لم يحدث.

وبعد سوء الأداء الذي لازم المنتخب المصري أصبحت إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب المصري، مطلبًا جماهيريا وإعلاميا ودُشنت الهاشتاجات على مواقع التواصل للمطالبة يالإقالة قبل الخروج من تصفيات كأس العالم.