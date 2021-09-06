وزير التعليم يكشف سر حصول بعض طلاب الثانوية العامة على نفس درجة النجاح في أكثر من مادة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن السر وراء حصول بعض طلاب الثانوية العامة على نفس درجة النجاح في أكثر من مادة هو "درجات الرأفة" التي رفعت حالة الطالب من راسب في المادة إلى ناجح بنصف الدرجة الكلية بالضبط.

وكان قد أكد وزير التعليم أن الوزارة واجهت عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 حملة تشكيك مستمرة بلا مرجعية بخصوص سلامة عمليات التصحيح الإلكتروني.

وقال وزير التعليم: أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا ل تظلمات الثانوية العامة 2021 حرصا على الشفافية ولضمان حقوق كل طالب متضرر من درجات رغم يقين الوزارة بسلامة ودقة التصحيح الإلكتروني.

وأضاف وزير التعليم : تم فحص الملايين من أوراق الإجابة المتظلم منها والتأكد من سلامتها و مضاهاة نموذج الإجابة.

وأعلن وزير التعليم أنه تم إضافة درجات رأفة حتى ١٠٪؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأوضح أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، كما تم اضافة درجات رأفة إضافية حتى ٥٪؜ من الدرجة الكاملة لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة) ، و استفاد من ذلك ١٤٨٠ من الطلاب من هذه الدرجات.