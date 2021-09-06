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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. فقرة بدنية وتأهيلية للاعبين

الزمالك
الزمالك

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية داخل الصالة الدولية بمقر النادي على هامش التدريبات مساء اليوم "الإثنين"، ضمن برنامج الاستعداد للفترة المقبلة.

 

وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومعاونوه على هذه الفقرة والتى جاءت عبارة عن استشفاء بجانب بعض التدريبات التأهيلية والبدنية الأخرى.

 

ويحصل المغربي محمد أوناجم لاعب فريق نادي الزمالك الذي انتهت إعارته لفريق الوداد المغربي على تأشيرة السفر لمصر اليوم، بعدما طلب الجهاز الفني عودة اللاعب للانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

 

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع أوناجم في الأيام المقبلة لحسم ملف تجديد عقده خاصة وأن تعاقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.


وكان  الزمالك قد استأنف تدريباته أمس الأحد بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

نادي الزمالك باتريس كارتيرون محمد أوناجم الوداد المغربي البنك الاهلي

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