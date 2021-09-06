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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالمرحلة الثالثة

التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة للاماكن الشاغرة بالكليات المتبقية

انطلق المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق .

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه توجد أماكن شاغرة في المرحلة الثالثة في عدد من الكليات.

وجاء الأماكن الخالية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة كالآتي:

الشعبة العلمية:

بعض كليات الزراعة لشعبة الرياضة

كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة طفولة

كليات الحقوق انتساب وانتظام

كليات التربية النوعية 

كليات الآداب انتساب وانتظام

كليات السياحة والفنادق

المعاهد الفنية للتمريض

كليات التربية الرياضية 

كليات التبرية النوعية  موسيقى – فنية

كليات التربية الفنية

كليات التربية الموسيقية

 الكليات التكنولوجية

 المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

 

 الشعبة الأدبية:

بعض كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة الطفولة

كليات السياحة والفنادق 

كليات التربية الرياضية 

كليات التربية النوعية موسيقي - فنية

كليات التربية الموسيقية 

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

 معاهد التابعة للكليات التكنولوجية

وكانت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتحت موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 مساء الاثنين الماضي بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن موعد انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات .

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي ، أن الحد الأدنى للقبول فى تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة 62.07 % هو بينما لطلاب الشعبة الادبية هو 58.05%.

تنسيق المرحلة الثانية أماكن شاغرة في المرحلة الثالثة الأماكن الخالية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2021

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