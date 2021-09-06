سلخانة تعذيب.. 5 مسجلين يديرون مصحة لعلاج الإدمان بداخلها 80 نزيلا فى أكتوبر

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتعاون مع مباحث الأحداث، التفتيش على مصحات علاج الإدمان لضبط المخالفات حيث نجحت في ضبط ٥ مسجلين خطر يديرون مصحة بداخلها ٨٠ نزيلا.



وكشفت التحريات، أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، فأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية من شبرا بالقاهرة باستئجار فيلا في أكتوبر بالجيزة وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف الفيلا وضبط المتهم وكذلك القائمين على إدارتها وتبين أنهم 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية كما تبين وجود 80 شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال 6 أشخاص من النزلاء أقروا بإحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم والتعدى عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان، وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء .

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب و الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية) ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد.

كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.