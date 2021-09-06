شروط اتحاد الكرة لتولي حسام حسن تدريب منتخب مصر.. تفاصيل

وضع اتحاد الكرة المصري شروطا خلال العرض المقدم لتولي حسام حسن المدير الفني الحالي للاتحاد السكندري مسئولية مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا لحسام البدري.

وكشف مصدر لصدى البلد شروط تولي حسام حسن المسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول وهو تواجد شقيقة التوأم ابراهيم حسن فقط وهو العرض المقدم من الجبلاية لتولي العميد المسئولية.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة استمرار محمد بركات مديراً للمنتخب الوطني مع وجود مدرب لحراس المرمى يتم تعينه من الجبلاية والذي رفض المصدر فى ذكر اسمه مؤكداً أنه سيكون اسم مفأجاة .

و لن يتم الإعلان رسميا عن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلا عقب الاجتماع مع وزير الرياضة أشرف صبحي فى حضور أحمد مجاهد رئيس الاتحاد وهاني أبو ريدةعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

اتحاد الكرة يوجه الشكر لحسام البدري

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.