عباس الشناوي: مشروع الدلتا الجديدة يمثل 50% من مساحة الأراضي القديمة في مصر

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع المتابعة والخدمات بوزارة الزراعة، إن هناك مبادرة كبيرة لتطوير نظم الرى وتعتبر من المبادرات الاستباقية للشح المائى وتواكب تطوير العمل الزراعى باستخدام التقنيات الحديثة، وهناك تطوير فى الترع القديمة وتطوير فى المساقى.

وتابع الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" هناك تقدما فى خدمات الزراعة بمصر خاصة فى التوسع الأفقى، خاصة مشروع الدلتا الجديدة ومشروع زراعة مليون ونصف فدان وهو ما ينعكس فى زيادة حجم المساحات الزراعية فى مصر.



وأوضح:" مشروع الدلتا الجديدة يمثل 50 % من مساحة الأراضى القديمة فى مصر، وتواكب الفكر الاستراتيجى لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير الغذاء لكل مواطن .