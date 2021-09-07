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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشفيات تستغيث.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالولايات المتحدة

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية نقلا عن بيانات من جامعة جونز هوبكنز أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ارتفعت بنسبة تزيد عن 300% عن عطلة عيد العمال في العام الماضي.

ووفقا للبيانات، ارتفعت حالات الإصابة بكورونا بنسبة 316٪ منذ عيد العمال 2020 والوفيات اليومية المرتبطة بكورونا هي ضعف ذلك.

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بعد تحذير الصحة العالمية من خطورتها .. حيل الإقلاع عن التدخين

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ارتفاع الإصابات 300 % عن العام الماضي.. كورونا يهدد الولايات المتحدة من جديد

قالت الصحيفة إن العدد الهائل من حالات الاصابات في العديد من الولايات في جميع أنحاء البلاد تحتاج إلى عدد أسرة العناية المركزة المتاحة للمرضى.

وصرحت ريسا مورياريتي، المديرة التنفيذية للمركز الطبي بجامعة ميسيسيبي، بأن المستشفى الذي تعمل فيه يعاني من "مأزق" حيث يتم وضع المرضى في أسرة في الممرات ويتم علاجهم أيضًا في غرف فرز.

وأرجعت الصحيفة ذلك الأمر إلى تسجيل ولاية ميسيسيبي أقل معدل تطعيم في البلاد بنسبة 38 بالمائة.

اسرة العناية المركزة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 كورونا في ألولايات المتحدة الصحة العالمية ولاية ميسيسيبي

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