المستشفيات تستغيث.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالولايات المتحدة

ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية نقلا عن بيانات من جامعة جونز هوبكنز أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ارتفعت بنسبة تزيد عن 300% عن عطلة عيد العمال في العام الماضي.

ووفقا للبيانات، ارتفعت حالات الإصابة بكورونا بنسبة 316٪ منذ عيد العمال 2020 والوفيات اليومية المرتبطة بكورونا هي ضعف ذلك.

قالت الصحيفة إن العدد الهائل من حالات الاصابات في العديد من الولايات في جميع أنحاء البلاد تحتاج إلى عدد أسرة العناية المركزة المتاحة للمرضى.

وصرحت ريسا مورياريتي، المديرة التنفيذية للمركز الطبي بجامعة ميسيسيبي، بأن المستشفى الذي تعمل فيه يعاني من "مأزق" حيث يتم وضع المرضى في أسرة في الممرات ويتم علاجهم أيضًا في غرف فرز.

وأرجعت الصحيفة ذلك الأمر إلى تسجيل ولاية ميسيسيبي أقل معدل تطعيم في البلاد بنسبة 38 بالمائة.