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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس حفل شيرين عبد الوهاب في السعودية.. شاهد

شيرين والموزع سعيد
شيرين والموزع سعيد كمال

عبّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بالغناء في المملكة العربية السعودية؛ حيث حقق حفلها الأخير نجاحا كبيرا.

 

وقالت شيرين عبد الوهاب، في أثناء صعودها على المسرح: “احنا كفنانين كان هينقصنا كتير اوي لو مكناش جينا عملنا حفلات في السعودية”.

 

كما شاركت شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو من أحداث حفلها الأخير في جدة، وشكرت الجمهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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وكتبت شيرين عبد الوهاب رسالة حب وتقدير: “الله يخليكم ليا جمهور وسند وظهر، ورغم صعوبة الظروف وتعب أمي، احتضنتوني وكان من أرق وأحن الأسئلة سؤالكم عنها ودعواتكم ليها.. الله يخليلكم أمهاتكم ويحمي كل ام يا رب.. شكرا أهل جدة️”.

 

وأحيت المطربة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا السبت الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة في مدينة جدة بالسعودية، وأشعلت الأجواء بمجموعة من أشهر أغانيها، وفي هذه السطور نرصد أبرز ما حدث بالحفل.

 

وقدمت شيرين عبد الوهاب، مجموعة من أشهر أغانيها التي طرحتها في الألبوم الأخير، إلى جانب عدد من أغانيها القديمة منها جرح تاني وتفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء.

 

وافتتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بجدة، بأغنية نساي وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.

 

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب السعودية شيرين جرح تاني

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