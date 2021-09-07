تعرف على شروط أقسام كلية الآداب جامعة حلوان

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن شروط الأقسام بالكلية للعام الجامعي 2021/ 2021 وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني عميد الكلية، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة (حديثة – قديمة – الشهادات المعادلة) ولا تقبل طلاب الثانوي الأزهري – الدبلومات الفنية والمهنية (تجاري – صناعي – زراعي – سياحة وفنادق) ونوضح شروط القبول بأقسام الكلية.

قسم اللغة العربية: ويشترط حصول الطالب علي ( 52 درجة = 65% علي الأقل من الدرجة النهائية في مادة ( اللغة العربية) في الثانوية العامة، وفي حالة زيادة العدد يتم المفاضلة بالمجموع الاعتباري.

قسم اللغة الإنجليزية: تنخفض درجة القبول باللغة الإنجليزية من 47 إلى 44 درجة (أي ما يعادل 10 % بنفس انخفاض المجاميع للعام الحالي) وفي حالة تساوي الدرجات يؤخذ بأعلى مجموع اعتباري.

قسم اللغة الفرنسية: يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية أو مدارس أعدادية فرنسية دون التقيد بشروط وبالنسبة لطلاب المدارس الرسمية لغات او مدارس اللغات (لغة انجليزية) واجتياز امتحان قبول.

قسم اللغات الشرقية: يقبل قسم اللغات الشرقية وقسم اللغة العبرية طلاب الانتظام فقط ويتم المفاضلة بالمجموع الكلي في الثانوية العامة ويقبل القسم 350 طالب.

قسم التاريخ وقسم الجغرافيا وقسم الفلسفة: يتم القبول بقسم التاريخ للطلاب الأعلى مجموعا وكذلك بقسم الجغرافيا والفلسفة.

قسم الاجتماع: يقبل الطلاب دون شروط.

قسم علم النفس: يتم المفاضلة بين الطلاب وفقا للمجموع الكلي ولا يقبل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

قسم المكتبات والمعلومات: يشترط قسم المكتبات والمعلومات حصول الطالب على ( 65% =32.5 درجة ) في اللغة الإنجليزية مع اجتياز المقابلة الشخصية ويقبل القسم 5% من الفئات الخاصة.

قسم الآثار والحضارة: يتم المفاضلة بالمجموع الاعتباري في الثانوية العامة.

قسم المسرح: على الطلاب الراغبين في الالتحاق بقسم المسرح اجتياز المقابلة الشخصية، الأفضلية للأعلى مجموعا.

قسم الإعلام: يقبل الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري في الثانوية العامة.

قسم اللغة الألمانية: يشترط قسم اللغة الألمانية الحصول على ( 30 ) درجة في مادة اللغة الألمانية والمفاضلة في حالة التساوي بأعلى مجموع اعتباري.

قسم اللغة الايطالية: أن يكون الطالب دارسا للإيطالية أو الفرنسية في المرحلة الثانوية، أن يجتاز المقابلة الشخصية، تتم المفاضلة في قسم اللغة الايطالية بين المتقدمين بالمجموع الاعتباري.

قسم اللغة الاسبانية: يجب أن يكون مجموع اللغات الاولي والثانية( 80%) الأولوية للطلاب الدارسين للغة الأسبانية في المرحلة الثانوية، وعند التساوي يتم الاحتكام للمجموع الكلي للثانوية العامة.

قسم اللغة الصينية: يشترط قسم اللغة الصينية الحصول على المجموع الأعلى والمفاضلة بين الطلاب بالمجموع الاعتباري واجتياز المقابلة الشخصية ويقبل خريجي المدارس الصينية بنسبة 5% من المقبولين .