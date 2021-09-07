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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحيا مصر.. الرئيس السيسي يتبادل التحية مع عمال ميناء الإسكندرية|فيديو

الرئيس السيسي يُحيي
الرئيس السيسي يُحيي عمال ميناء الإسكندرية البحري

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطة هتاف العاملين بميناء الإسكندرية البحري، حيث هتف العمال قائلين “تحيا مصر”، وقام الرئيس السيسي بتبادل التحية أيضاً.

ومن جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن  "كل انسان مشروع كبير، لذلك أوعى متعرفش انت مين.. انتوا حاجه كبيرة اوى يا شباب مصر، وكل جهدنا من اجلهم ومستقبلهم " ، لافتاً إلى أننا نهدف لاعطائكم فرصه للتعرف على المشاركة فى العمل.

وأضاف الرئيس السيسي،  خلال كلمة  لطلاب الكلية الحربية، أن كانت اللياقة الصحية او البدنية غير جيدة فلن تستطع ممارسة عملك، لذلك  فـ الرياضة والاهتمام بالصحة شيء مهم جداً، قائلا:" راقب نفسك وعلموا الكلام دا للمحيطين بكم".

وفى سياق أخر، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، ميناء الإسكندرية البحري وعلى عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين.

ميناء الإسكندرية الرئيس السيسي طلاب الكلية الحربية المحطة اللوجستية وزير المالية

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