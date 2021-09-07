وكيل معروف يوسيف يكشف تطورات أزمة اللاعب مع الزمالك

كشف اسامة فرحات وكيل اعمال معروف يوسف نجم فريق البنك الاهلي الحالي والزمالك السابق عن تطورات ازمة اللاعب مع الزمالك.

وأكد اسامة فرحات، في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن معروف يوسف لم يدخل في مفاوضات مع الزمالك من اجل تخفيض مستحقاته والتي تبلغ 8 ملايين جنيه.

وأضاف ان الزمالك استئناف على حكم حصول اللاعب على مستحقاته حيث رفض الزمالك عقد جلسه مع اللاعب من اجل تسويه الامر وديا

وتابع ان الزمالك دفع 50 الف دولار من اجل الاستئناف، مشددا على ان تلك المبالغ لا تخصم من مستحقات اللاعب على العكس فالزمالك سيتحملها بالاضافة لمصاريف المحاماة.

وأكمل ان اللاعب يرحب بالتفاوض مع الزمالك لتخفيض المبلغ، مشددا على أن هدف الزمالك من الاستئناف هو تعطيل دفع مستحقات اللاعب

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022



يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب ليبيا، في شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ولم يتحدد بعد، الموعد الرسمي لمباراة مصر وليبيا، لكنها ستقام، في الفترة ما بين 6 و 9 أكتوبر القادم.

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر وليبيا، عبر قناة أون تابم سبورتس، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ أمس الإثنين برئاسة أحمد مجاهد، إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول

ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية.

كما قرر الاتحاد المصري، استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة.

وكان منتخب مصر قدم خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداء غير مُرضٍ للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على البدري.

وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويدخل منتخب مصر مواجهة ليبيا، القادمة، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل اعتلاء صدارة المجموعة السادسة، وقطع خطوة جديدة نحو بلوغ مونديال 2022.