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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. تعليق جلسة مساءلة الحكومة بالبرلمان إلى الغد

البرلمان الليبي
البرلمان الليبي

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، تعليق جلسة مساءلة الحكومة إلى الغد بعد تأخر وصولها.

 

وكان من المنتظر أن يشهد البرلمان الليبي جلسة عاصفة لاستجواب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

 

ووصلت طائرة تقل أعضاء الحكومة إلى مطار طبرق الدولي لحضور الجلسة والرد على أسئلة نواب البرلمان التي أرسلوها منذ أيام،  ووصل عدد الحضور منهم 120 عضوا من إجمالي 188.

 

كانت حكومة الدبيبة حصلت على الثقة من مجلس النواب في مارس الماضي وتعد جلسة الاستجواب الأولي بعد مرور ما يقارب 6 أشهر.

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والأسبوع الماضي، شكّل البرلمان الليبي لجنة من النواب من جميع اللجان الدائمة بالمجلس، لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة استعدادا للجلسة المقررة خلال يومين.

 

كما قرر تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها، وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة المقبلة.

 

مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساءلة الحكومة البرلمان الليبي حكومة الوحدة الوطنية ليبيا

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