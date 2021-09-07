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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تربح 5.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم  من مشتريات المستثمرين علىالأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.430 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11089 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2396 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13420 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4330 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 2836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3825 نقطة

البورصة المصرية الشركات الصغيرة مشتريات المستثمرين رأس المال السوقي ايجى أكس 30

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