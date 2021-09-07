أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر بختام تعاملات اليوم

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار كالتالى بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الثلاثاء 12.41 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدولار الاسترالي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الثلاثاء 11.55 جنيه للشراء و 11.75 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الثلاثاء:



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الثلاثاء 18.52 جنيه للشراء و 18.70 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الثلاثاء 21.53جنيه للشراء و 21.80 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الثلاثاء 17.06 جنيه للشراء و 17.23 جنيه للبيع .



واستقرت سعر صرف كورن سويدية مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الثلاثاء 1.82جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع .

واستقرت سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الثلاثاء 1.80 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع

واستقرت سعر صرف كورن دنماركى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الثلاثاء 2.49 جنيه للشراء و2.51 جنيه للبيع



أسعار صرف العملات الآسيوية فى بنك مصر ختام اليوم الثلاثاء



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الثلاثاء.



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى نحو 14.19 جنيه للشراء و 14.34جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الثلاثاء عند 2.41جنيه للشراء و2.44جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض والطلب، وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .



