أول ظهور للسعدي القذافي على متن طائرة متجهة إلى تركيا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، بعد الإفراج عنه وسفره إلى تركيا يوم الأحد.

وظهر الساعدي في الصورة المتداولة على مواقع التواصل أثناء رحلة كانت تقله إلى تركيا، وبدا بلحية طويلة ومبتسما.

ووصل الساعدي إلى تركيا، بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه من طرف السلطات القضائية الليبية.

وتم الإفراج عن الساعدي تنفيذاً لحكم براءة من التهمة المنسوبة له، حيث سبق لمحكمة ليبية أن برأت الساعدي في أبريل عام 2018، من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد الليبي لكرة القدم بشير الرياني.

يذكر أن الساعدي القذافي قبع في سجن الهضبة بالعاصمة، منذ أن سلمته النيجر إلى بلاده في مارس عام 2014.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أكد أنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون".